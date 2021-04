Uova di Pasqua ai bambini: il dono dell'Amministrazione e Proloco di Mugnano

E' l'iniziativa “Un Uovo per te”. Delle 795 uova totali, 235 saranno inserite all’interno dei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, mentre 560 saranno distribuite ai bambini delle scuole dell’infanzia Siani e Sequino

“Un Uovo per te”, la Proloco Mugnano e l’Amministrazione Sarnataro regalano 795 uova di Pasqua ai bambini del territorio.

La distribuzione delle uova è iniziata il 25 marzo e si concluderà sabato 3 aprile. Delle 795 uova totali, 235 saranno inserite all’interno dei pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà, mentre 560 saranno distribuite ai bambini delle scuole dell’infanzia Siani e Sequino.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – sottolinea il presidente della Proloco Ciro Clemente - il Comitato genitori, i dirigenti scolastici, l’Associazione Ornitologica ISIDE e la Palestra happy Life per il sostegno a questo progetto. Con questo piccolo gesto vogliamo strappare un sorriso a tutti i bambini”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Luigi Sarnataro: “Voglio ringraziare gli assessori Ausilio, Cirullo e Zincarelli che hanno seguito il progetto e tutta la giunta per aver dato il proprio contributo. Questa è purtroppo la seconda Pasqua che siamo costretti a trascorrere in casa, con pochi intimi, senza grandi pranzi e gite fuori porta. Una Pasqua difficile anche sotto il profilo economico per i tanti, troppi, cittadini costretti a chiudere le proprie attività o che hanno perso il lavoro. Il nostro vuole essere un piccolo gesto di vicinanza, solidarietà e speranza”.