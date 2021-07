Tragedia nel napoletano: uomo ucciso dalla caduta di un palo

Tragedia ieri pomeriggio a Caivano dove un uomo è stato trovato privo di vita sul selciato. Il ritrovamento è avvenuto in via Sant'Arcangelo nel tardo pomeriggio. L'uomo, 52 anni, sembra non del posto, sarebbe rimasto ferito mortalmente da un palo caduto al suolo.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dai primi accertamenti sembra che il palo sia crollato dopo l'impatto con un mezzo agricolo. Un'incidente, quindi, una tragica fatalità sulla quale però ancora si indaga.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i Carabinieri di Caivano. La strada, inoltre, venne prontamente chiusa, con grandi ripercussioni sul traffico cittadino.