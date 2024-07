"Ho un po' di affanno": uomo salvato miracolosamente da un infarto

Un uomo è stato miracolosamente salvato dai medici del 118 di Qualiano. Il 71enne presentava solo un po' di affanno, ma in realtà aveva un in farto in corso. Solo il tempestivo intervento dei medici, come detto, ha evitato il peggio.

A diffondere la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Sono le ore 20 quando la postazione 118 “Qualiano 01” viene allertata per Dispnea in uomo 71enne a Qualiano, in una manciata di secondi l’ambulanza INDIA e’ sul posto , effettua un Elettrocardiogramma e da subito viene riconosciuto L’IMA (infarto miocardico acuto) da parte dell’infermiere dell’equipaggio.

Quest’ultima non perde tempo ,invia il tracciato tramite centrale operativa alla RETE IMA e chiede il supporto dell’automedica. Dopo alcuni minuti giunge il medico a bordo di “VARCATURO MIKE” ed effettua la terapia per poi sfrecciare tutti insieme verso il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il paziente viene trasferito in emodinamica. Sta bene!", si legge nel post.