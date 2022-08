Colpito da infarto in casa: l'intervento lampo del 118 gli salva la vita

Nella giornata di ieri un intervento lampo del 118 ha salvato la vita a un 57enne colpito da infarto. L'episodio è stato registrato a Monterusciello ed è stato raccontato da "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"Paziente salvato da morte certa! Accade alle ore 18.00 a Monterusciello, via Gino Severini, i parenti di un uomo 57enne allertano il 118 in quanto quest’ultimo lamentava forte dolore retrosternale. In esattamente 6 minuti l’ambulanza INDIA “Pozzuoli 02” e l’Automedica sono sul posto, il paziente effettua ECG (STEMI SI - infarto), viene stabilizzato farmacologicamente e trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli 21 minuti sono trascorsi dalla chiamata al ricovero in UTIC, un vero record…..ma purtroppo quando siamo fulminei nessuno ne parla!", si legge in un post.