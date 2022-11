Uomo colpito da arresto cardiaco: salvato dagli "angeli" del 118

Questa mattina un uomo di 70 anni è stato salvato dal 118 dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate: "Ore 09:06 viene allertata la postazione 118 San Gennaro per arresto cardiaco a supportico lopez in paziente di 70 anni. L’ambulanza parte verso il target e arriva alle ore 09:11 e trovano uomo in arresto, si iniziano immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il defibrillatore scarica per 4 volte. Il cuore del paziente torna a battere e si trasporta al vecchio Pellegrini. Equipaggio Medico: Roberto Sparano Infermiera: Perifano Biondi Helen Autista soccorritore: Faraone Daniele".