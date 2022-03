Paura in Galleria Umberto: uomo precipita all'interno di un noto negozio

Paura in Galleria Umberto a Napoli dove una persona è precipitata da circa due metri, in un noto negozio. L'uomo, un perito tecnico, era alle prese con l'inventario quando per cause ancora in via di accertamento è caduto da un'apertura.

Paura per i presenti che hanno subito allertato i soccorsi. L'uomo, come riporta Repubblica, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, ma le sue condizoni non sembrano essere gravi. Sul posto sono giunti anche le forze dell'ordine che stanno ascoltando, anche, alcuni presenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.