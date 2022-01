Precipita dal quinto piano mentre sistema l'antenna: morto sul colpo

Sale sulla sedia per sistemare l'antenna della tv, ma precipita e muore sul colpo. Tragedia questa mattina a Marigliano, in via Francesco d'Assisi, dove un uomo è deceduto dopo un volo nel vuoto dal quinto piano. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Il Mediano, poco dopo le 8 di questa mattina la vittima si è avvicinata alla finestra per sistemare l’antenna del televisore.

Per ragioni, ancora in via di accertamente, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una delle finestre della casa in cui abitava. Immediati i soccorsi, dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini, per ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l'esame autoptico sulla salma della vittima. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.