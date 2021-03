Uomo in imminente pericolo di vita: trasportato d'urgenza in aereo da Napoli a Milano

Si è concluso nella notte, con l'atterraggio a Linate di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare il trasporto sanitario urgente partito da Napoli a favore di un uomo di 61 anni, in imminente pericolo di vita.

Il paziente è stato trasferito successivamente all'ospedale San Matteo di Pavia.

La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Caserta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare, che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.