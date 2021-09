A torso nudo e in confusione, cammina a centro strada: l'intervento di 118 e militari

L'episodio è avvenuto in via Aniello Falcone stamattina

Intervento congiunto di polizia, 118 e militari in via Aniello Falcone. Sul posto c'era, a centro strada, una persona in stato confusionale.

L'uomo era visibilmente non in sé. Per nulla violento, sembrava confuso e in difficoltà.

Scalzo e a dorso nudo, andava e veniva dal centro della strada fino a quando gli uomini del 118 - con gentilezza - non lo hanno convinto ad entrare in ambulanza.