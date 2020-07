Uomo nudo si aggira in spiaggia e scappa alla vista della polizia: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, passando lungo via Posillipo sono stati avvicinati da alcune persone che hanno segnalato la presenza di un uomo nudo che si aggirava tra i bagnanti. I poliziotti lo hanno individuato su una piattaforma adibita a solarium ma l'uomo, per evitare la cattura, ha spinto violentemente uno degli agenti per poi allontanarsi prima in mare e poi su una spiaggia dove è stato raggiunto e bloccato dalla pattuglia del Commissariato Posillipo.

Il 25enne del Bangladesh con precedenti di polizia, è stato arrestato resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.