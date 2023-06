Uomo si nasconde tra le auto in sosta nel cuore della città: la polizia scopre il motivo

Giovedì mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi in direzione di piazza Carlo III, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo nascondendosi tra le auto in sosta.

I poliziotti lo hanno raggiunto e dopo averlo identificato per un 35enne napoletano, hanno accertato che si era allontanato dalla propria abitazione dove è sottoposto agli arresti domiciliari per danneggiamento aggravato e pertanto lo hanno arrestato per evasione.