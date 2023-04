Uomo si nasconde tra le auto in sosta nel cuore di Napoli: la scoperta della polizia

Gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Conte di Ruvo nella notte di venerdì hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di una chiave di uno scooter parcheggiato poco distante ed hanno accertato che il mezzo era stato rubato ad ottobre 2022.

L’uomo, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.