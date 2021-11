Tragedia in Tribunale: uomo muore durante la testimonianza

Tragedia al Tribunale di Napoli dove un uomo, Benito Capossela, è morto mentre era in aula per una testimonianza. È accaduto intorno alle 14, nell’aula 219. Capossela, 60 anni (dirigente scolastico del Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata.) è deceduto dopo aver accusato un malore mentre rispondeva alle domande del PM nel corso di un processo per diffamazione a carico di un giornalista che lo vedeva parte lesa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma gli interventi di questi ultimi sarebbero finiti nel mirino delle forze dell'ordine. Fari puntati anche sull'uso del defibrillatore nella struttura del Centro direzionale.