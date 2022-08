Tragedia in vacanza: si sente male e muore in mare

Un uomo di Napoli è deceduto a Conca dei Marini ieri mattina mentre era in mare. A lanciare l'allarme sua moglie, intorno alle 11, dopo che non l'ha visto rientrare. Il 69enne, in vacanza in Costiera Amalfitana, è stato ritrovato privo di vita in mare poco dopo.

Immediato l'intervento dei soccorsi con a Guardia Costiera che, a bordo dell'idroambulanza, ha recuperato il corpo. Purtroppo, però, per l'uomo non c'era pèiù niente da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

La salma è stata condotta alla Darsena di Amalfi, in attesa del trasferimento all'obitorio dell'ospedale di Castiglione di Ravello. Sarà, ora, l'autopsia a definire le cause del decesso.