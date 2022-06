Tragedia in strada: uomo viene colto da malore e muore

Tragedia a Caivano dove ieri sera è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto in via Fossa del Lupo, nel rione Bronx. Prima della scoperta, alcuni residenti lo avevano visto disteso al suolo mentre faceva fatica a respirare.

Così è stato allertato il 118 che è giunto sul posto. La squadra di medici ha provato a rianimarlo, ma purtroppo la situazione era già grave e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga per stabilire le cause che hanno portato alla morte. A riportare la notizia è Il giornale di Caivano.