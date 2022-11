Dramma a Ciavano dove un uomo è stato ritrovato senza vita. Si tratta di un 75enne ritrovato senza vita in casa sua, nella stanza del figlio.

Il corpo è stato scoperto dai familiari. Inutili i soccorsi per l'uomo che era già privo di vita. Non è chiaro il motivo del decesso, ma non si esclude nessuna pista.