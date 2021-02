Dramma a Napoli: uomo viene colto da malore improvviso e muore

Dramma a Napoli nel primo pomeriggio di oggi, nel quartiere Soccavo. Un uomo di 71 anni è stato colto da malore improvviso ed è morto in via Giustiniano, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono giunti due equipaggi del 118, che hanno dovuto fronteggiare la rabbia dei parenti del deceduto per un arrivo, secondo loro tardivo, dei soccorsi. L'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" ha denunciato un'aggressione ai danni della postazione Pietravalle attraverso la propria pagina social ufficiale.

"Dopo essere stata allertata per codice rosso - racconta l'associazione sulla sua pagina - in pochi minuti la postazione è sul posto, ma già sotto il portone ha trovato astanti inferociti che con spintoni, urla, parolacce e minacce, hanno obbligato l’equipaggio a muoversi nel salire presso il domicilio del paziente. Faticosamente l’equipaggio è riuscito a salire a casa della famiglia che ha chiesto aiuto e una volta al cospetto del paziente, i familiari hanno impedito qualsiasi manovra rianimativa, avanzando una pretesa assurda: 'Dovete vestire il morto'. Nel frattempo è arrivata la postazione 118 di tipo “MIKE” del San Paolo a dare supporto medico a Pietravalle, ma ha ricevuto lo stesso trattamento, però solo a carico del mezzo di soccorso (paraurti e fiancata pesantemente danneggiati). L’equipaggio di Pietravalle è andato al pronto soccorso per refertarsi e sporgere regolare denuncia".

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Rione Traiano. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità per quanto accaduto.