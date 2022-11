Uomo trovato senza vita dal fruttivendolo: indagini in corso

Dramma a Napoli dove oggi, mercoledì 2 novembre, un uomo è stato trovato senza vita in un noto negozio di frutta e verdura. Il corpo dell'uomo, del quale non si conoscono le generalità,è stato ritrovato da alcuni parenti.

La tragedia è avvenuta in un noto negozio di frutta e verdura a via Consalvo, nel cuore del quartiere Fuorigrotta. Dopo l'allarme della famiglia, sul posto è giunta la Polizia - che indaga sul caso - e il 118. I soccorsi, però, sono stati inutili: per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.