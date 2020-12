Coronavirus, lutto a Bacoli: "Muore un nonnino che lascia moglie, figli e nipoti"

La comunità di Bacoli è in lutto per la morte di un uomo. A dare la triste notizia alla cittadinanza è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"È una notte molto triste. Bacoli piange una nuova vittima del Coronavirus. Muore un nonnino che lascia moglie, figli, nipoti. Muore sul letto di un ospedale, solo. Uno strazio. Ha lottato a lungo in terapia intensiva. Ma non ce l’ha fatta. Un dolore enorme per la famiglia, per gli affetti. Perché non solo perdono un pezzo della propria vita. Silenzio e cordoglio per chi non c’è più. Bacoli saluta chi non ce l’ha fatta. Abbraccio forte la famiglia", scrive il primo cittadino bacolese sui social.