Muore d'infarto mentre è in casa con la mamma allettata: la salma ritrovata dopo due giorni

Muore d'infarto in casa, ma viene ritrovato dopo due giorni. A lanciare l'allrme è Il portiere di un palazzo a via Argine. Sono un paio di giorni che un 52enne residente in quell’immobile non risponde al telefono. Si tratta di un uomo che vive con la madre anziana, malata e allettata.

I Carabinieri intervengono con personale del 118 e i vigili del fuoco. La porta di ingresso viene sfondata e al suo interno trovano l’uomo a terra morto verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio. La madre convivente, del ‘36, era a letto ed è stata trasferita nell’ospedale Pellegrini e fortunatamente pare stia bene. La salma è stata affidata ai familiari