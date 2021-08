Tragedia in un capannone nel napoletano e più precisamente a Grumo Nevano. Un uomo di 60 anni, G.D.B., è morto per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta di una plafoniera con neon.

Fatali le schegge - secondo quanto riferisce Il Mattino - che hanno trafitto l'uomo, deceduto a causa di una forte emorragia.

La magistratura indagherà per accertare quanto accaduto.