Schock in città: uomo trovato impiccato in un cantiere

Tragedia a Pozzuoli dove in via cavour è stato trovato un uomo impiccato. La scoperta, avvenuta nel Rione Terra, è stata fatta verso le 7,30 di oggi da un passante.

L'uomo, un 61enne di Napoli, è stato trovato impiccato in un cantiere. Immediati i soccorsi, ma per lui già non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri che stanno indagando sul fatto.

Si pensa si tratti di un gesto volontario anche se al momento non è stato trovato alcun indizio che confermi questa ipotesi. Le forze dell'ordine, nelle prossime ore, potrebbero ascoltare anche i familiari dell'uomo.