I carabinieri fermano un uomo nel cuore dell'Arenella: la scoperta dopo un controllo e perquisizione

I carabinieri della stazione Vomero-Arenella, insieme ai militari del Reggimento Campania, durante un servizio notturno di controllo del territorio hanno fermato a via Giuseppe Orsi un uomo a bordo della sua auto.

Dagli accertamenti l’uomo è risultato essere un 43enne, già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. L'uomo, pur non potendo, è stato colto alla guida di un’auto senza patente ed assicurazione.

Perquisito, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana e per questo sarà segnalato alla Prefettura. L’auto è stata sequestrata, mentre il 43enne messo ai domiciliari in attesa di giudizio.