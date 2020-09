Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta

Si continua a sparare a Napoli. Meno di un'ora fa un uomo è stato ferito a colpi di pistola a via Campegna a Fuorigrotta. L'uomo è stato soccorso dal figlio che è riuscito a trasportarlo in ospedale. La loro corsa si è fermata al vicino ospedale San Paolo dove l'uomo è stato preso in carico. Si tratta di un 41enne che secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. I medici del nosocomio napoletano hanno dovuto solo suturare le ferite che sembrano averlo attinto solo di striscio non provocando problemi gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Al momento le indagini delle forze dell'ordine procedono a 360 gradi. Si ascolterà il figlio, primo a essere intervenuto in soccorso del padre, e poi si proveranno ad analizzare le telecamere di sorveglianza della zona. Ogni ipotesi al momento è sul campo. Si indaga anche sul passato della vittima per provare a capire se potesse esserci un movente ad armare la mano di chi ha esploso i colpi d'arma da fuoco.