Spari contro un uomo nei pressi della Circumvesuviana: indagini in corso

L'uomo, ferito ad un piede, non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo è stato ferito a colpi di pistola oggi pomeriggio ad Ottaviano nei pressi della stazione della Circumvesuviana. IL 58enne, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di fare luce sulla vicenda. Alle indagini, probabilmente, potrebbero tornare utili le immagini di videosorveglianza della zona, già acquisite dai Carabinieri.

L'uomo, dopo il ferimento, è stato trasportato al Pronto Soccorso, ma per i medici non è in pericolo di vita. Per lui una ferita di arma da fuoico al piede, poco sotto la caviglia.