Si tuffa per salvare due giovani, ma viene risucchiato dalle onde: risulta disperso

Ore di ansia a Monte di Procida dove un uomo risulta disperso in mare. L’episodio si è verificato questa mattina quando su una spiaggia di Torregaveta due ragazzini stavano per annegare. In attesa dei soccorsi, un gruppo di persone si è tuffato in mare per riportare i giovani a riva. Tra questi anche due 60enni che, a quanto pare, si sono tuffati per primi.

Non senza difficoltà i due ragazzini sono stati tratti in salvo e tutti i partecipanti alla spedizione di salvataggio sono rientrati sulla battigia. Tutti tranne uno. Uno dei due sessantenni, infatti, sarebbe stato inghiottito dalle onde e risulta ancora disperso. Scattato l’allarme è subito partita la ricerca ad opera della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri.