Atti osceni all'interno della Villa Floridiana: denunciato un uomo

Lunedì mattina gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Cimarosa per la segnalazione di un uomo che si stava denudando all’interno della Villa Floridiana.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal custode del parco il quale, indicandogli un uomo sdraiato su una panchina, ha raccontato loro che, poco prima, una donna in evidente stato di agitazione lo aveva visto mentre era intento ad urinare nei pressi di alcuni giardinetti con delle giostrine per bambini.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che si trovava nell’area giochi, in quel momento frequentata da famiglie con minori, identificandolo per un 63enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.