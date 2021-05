Cade dal ponte e finisce sui binari sottostanti

Dramma oggi pomeriggio, poco dopo le 17, per un uomo caduto dal ponte tra Grumo Nevano e Frattamaggiore che affaccia sulla linea ferroviaria. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17. Immediati i soccorsi per l'uomo che è stato trasportato in ospedale. Non sono note le sue condizioni di salute. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Grumo Nevano, gli Agenti della PolFer, il 118 e i Vigili del Fuoco. Bloccato il traffico ferroviario per alcune orw per permettere i rilievi dell'autorità giudiziaria