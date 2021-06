Cade in un dirupo durante l'escursione: grave un uomo

Paura sul monte Taburno, in provincia di Benevento, per cinque persone del napoletano (compresi due bambini) durante un'escursione. Il gruppo si trovava nei pressi della località Le Martine del comune Tocco Caudio quando, con l'arrivo della sera, si sono persi. Il gruppo, impaurtio, ha cercato comunque di ritrovare la strada, ma uno di loro, un 45enne, è caduto in un dirupo.

L'allarme è scattato in tarda serata (verso le 23) e i soccorsi, complice anche il buio, si sono rivelati difficoltosi. Sul posto sono giunti i vigli del fuoco e i carabinieri che sono riusciti a recuperare l'uomo, poi trasportato all’ospedale San Pio di Benevento in codice rosso per le ferite riportate. Gli altri del gruppo sono stati messi in sicurezza.