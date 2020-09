Cammina per strada con una pistola pronta a sparare: in manette

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per porto abusivo di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era a piedi e passeggiava con altri due uomini nell’isolato 11 del rione villa Regina di via Settetermini. I militari dell’arma – durante uno dei servizi notturni disposti dal comando provinciale di napoli – lo hanno riconosciuto ed hanno deciso di fermarlo per verificare cosa facessero da quelle parti e a quell’ora.

I tre hanno tentato la fuga e ne è nato un inseguimento a piedi. Il 33enne è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri dopo una breve colluttazione. Gli altri due sono riusciti a sfuggire. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9. L’arma – con la matricola punzonata - aveva il colpo in canna. Nel caricatore altri otto proiettili. L’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio. L’arma verrà sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare il suo utilizzo in fatti di sangue. Sono in corso indagini per identificare i due uomini fuggiti alla cattura.