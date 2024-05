Brutale aggressione a due passi dalla stazione: uomo colpito alla testa con cocci di bottiglia

Ieri sera la polizia è intervenuta in via Casanova per la segnalazione di una lite con una persona ferita. I poliziotti, giunti in corso Novara all’angolo con via Casanova, hanno notato un uomo che ne stava inseguendo un altro a piedi.

Gli operatori hanno bloccato entrambi ed hanno accertato che, poco prima, il fuggitivo era stato aggredito per futili motivi dall’altro soggetto con un coccio di bottiglia al capo. Per tali motivi, il 20enne del Camerun è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate.