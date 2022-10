Aggredisce una persona senza motivo nel centro di Napoli, poi prende a morsi i poliziotti

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti sabato mattina in via Michelangelo Schipa per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha indicato una persona che, poco prima, l’aveva aggredita fisicamente senza alcun motivo.

Gli operatori hanno individuato l’aggressore che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendoli con pugni e morsi, fino a quando, con non poca difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato con l’uso dello “spray al peperoncino” in dotazione; inoltre, è stato trovato in possesso di una patente e un codice fiscale risultati smarriti rispettivamente nel 1992 e lo scorso settembre.

Un 30enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per percosse, appropriazione di cose smarrite e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.