Aggredisce un uomo con un martello all'esterno di un bar nel centro di Napoli: arrestato

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando nel pomeriggio di mercoledì, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Chiaia per una persona ferita.

I poliziotti hanno accertato che, poco prima, un uomo aveva aggredito e colpito con un martello, alle spalle e alla testa, un altro uomo seduto all’esterno di un bar.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni, hanno rintracciato l'aggressore, un 40enne napoletano, e lo hanno arrestato per tentato omicidio.