Uomo ferito a coltellate perde il controllo dell'auto e si schianta nel cuore di Napoli

Caos e apprensione nel pomeriggio di sabato nel cuore di Napoli, in Salta Tarsia, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto, andandosi a schiantare contro un'altra vettura parcheggiata lungo la strada.

L'uomo è stato soccorso da alcune persone sul posto ed è stato poi trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

Lì - come riferisce Il Mattino - i medici si sono accorti che le ferite erano state provocate da coltellate, e, seppur giudicandolo guaribile in trenta giorni, hanno avvertito le forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato il ferito che, interrogato sulla dinamica della vicenda, ha detto di aver avuto poco prima una lite per motivi di viabilità con alcuni sconosciuti in zona Vicaria e di essere stato per questo aggredito e accoltellato. Ha poi spiegato di aver tentato da solo di raggiungere l’ospedale ma di essere stato sopraffatto lungo la strada dal dolore provocato dalle ferite e di aver perso la lucidità e quindi il controllo dell’autovettura.