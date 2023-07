Si accasciano a terra durante due partite di calcetto: morti due uomini

Due tragedie hanno funestato la tarda serata di venerdì nel napoletano. Due uomini sono deceduti dopo essersi accasciati a terra nel corso di due partite di calcetto.

Il primo drammatico episodio è avvenuto ad Arzano. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti intorno alle 22.40 in viale delle Industrie dove poco prima – durante una partita di calcetto – un 51enne, a causa di un malore, si era accasciato a terra. Inutili sono risultati i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

A Casoria, alle 23.30 circa, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Mario Pagano dove poco prima un 48enne, durante una partita di calcetto, si era sentito male e si era accasciato a terra. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha tentato di rianimare l’uomo, che però non ce l’ha fatta. La salma è stata affidata ai familiari.