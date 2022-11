Tempesta di Santa Cecilia: sospese le lezioni all'Università Parthenope

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha pubblicato poco fa una nota sulle sue pagine social in cui si "informano tutti gli studenti che sono sospese tutte le lezioni in tutte le sedi per la giornata di oggi 22/11/2022".

Per tutta la giornata di oggi vige l'allerta meteo su tutta la Campania.

I sindaci di Napoli e della maggioranza dei Comuni della provincia hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole sempre a causa del maltempo.