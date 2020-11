Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Unità cinofila scopre sacchi di droga nel terreno

Il ritrovamento in via Marco Aurelio, nel Rione traiano. Le buste contenevano 2,5 kg di marijuana, tre bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga