Undici chili di droga in casa: la scoperta

Martedì pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Salvatore Quasimodo a Marano di Napoli, hanno notato un uomo a bordo di un’auto entrare in un cancello per poi introdursi in un’abitazione ed uscire dopo pochi minuti.

I poliziotti lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 58 grammi di eroina, di 255 euro, di uno smartphone e della chiave di un appartamento a lui in uso ubicato nello stabile da cui era uscito.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione ed hanno rinvenuto 11 kg di eroina suddivisi in diversi involucri, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento ed il taglio della droga. E.G. , 39enne albanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.