Lutto nel Consiglio Comunale di Napoli: addio al compagno della consigliera Ulleto

Grave lutto al Consiglio Comunale di Napoli. Si è spento Alessandro Baiano, compagno di vita della consigliera del gruppo Misto Anna Ulleto.

"Sono vicino con il cuore alla consigliera comunale Anna Ulleto per la morte per Covid-19 del compagno Alessandro Baiano. Ad Anna, ancora oggi presente in Consiglio Comunale per forte spirito istituzionale, le profonde condoglianze mie e dell'intera Giunta Comunale". Questo il messaggio di cordoglio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.