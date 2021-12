Un ulivo per Maikol, vittima della camorra senza giustizia

La verità sulla morte di Maikol Giuseppe Russo non è stata ancora scritta. Il 15 dicembre del 2015, il giovane di 27 anni venne raggiunto da un proiettile, fu detto vagante, che lo uccise. Pochi giorni fa, un pentito ha dichiarato che Maikol fu ucciso per errore perché scambiato per qualcun altro. Parole che hanno portato alla riapertura del caso.

Parallelamente alle indagini giudiziarie, c'è un percorso fatto di coscienza civile. Oggi, a sei anni da quel giorno, familiari, amici e attivisti si sono ritrovati davanti al Teatro Trianon, a pochi passi dal luogo dell'agguato, per piantare un nuovo ulivo in memoria di Maikol.

"Quello che c'era prima - spiega Francesco Borrelli - è stato sradicato e gettato. Noi non ci stancheremo di chiedere giustizia per le vittime della criminalità in una città che sempre più spesso rende idoli i criminali".

Presenti anche la moglie Angela e il padre Antonio Russo, evidentemente provati e con poca voglia di parlare: "C'è una giustizia ed è la giustizia che deve indagare - ha affermato Antonio - A me non resta che portare questo fardello che non andrà mai via. Se avessi la bacchett magica fare tornarequi mio figlio, ma non è possibile".

Alla elebrazione ha preso parte anche Marisa Laurito, direttrice artistica del Trianon: "Siamo stanchi di vedere strappati i fiori che piantiamo, ma non ci rassegneremo. Per ogni pianta che distruggeranno noi ne pianteremo quattro".