Un migliaio di persone si sono ritrovate in largo Berlinguer a Napoli per chiedere verità e giustizia per Ugo Russo, il quindicenne ucciso a colpi d'arma da fuoco da un carabiniere circa un anno fa dopo un tentativo di rapina. In questo video il padre di Ugo, Enzo, legge una lettera scritta dalla madre del ragazzo.