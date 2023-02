Scia di luci nel cielo, Ufo sopra Scampia: sono i satelliti Starlink di Elon Musk

L'avvistamento è avvenuto dopo l'abbattimento di oggetti volanti non identificati negli Usa e in Canada, e sta facendo discutere

Sfere luminose nei cieli di Scampia: sono quelle avvistate da diversi residenti ieri sera, e i video delle quali stanno facendo da qualche ora capolino sui social network.

Un "avvistamento" che non cade fuori contesto: nel giro dell'ultima settimana tre oggetti volanti non identificati (quindi tecnicamente degli Ufo) sono stati individuati e abbattuti nei cieli di Stati Uniti e Canada.

L'oggetto volante non identificato comparso nel cielo di Napoli è apparso chiaramente a favore di camera qualche secondo, per poi scomparire.

Potrebbe e dovrebbe trattarsi comunque di qualcosa di molto diversi rispetto a ciò che è stato abbattuto – e che è sotto inchiesta – in Nord America. Mentre lì è probabile si tratti di tecnologia cinese, in questo caso pare siamo di fronte a satelliti Starlink di SpaceX (l'azienda aerospaziale di Elon Musk), una "costellazione" di satelliti che vola a bassa quota soprattutto per garantire connessione internet.