Ufficiale napoletano salva la vita a donna caduta in mare: la storia di Giuseppe, 'l'eroe della Meraviglia'

Si è tuffato senza pensarci un attimo dalla nave da crociera per salvare una donna caduta in mare, che peraltro non sapeva nuotare. Autore del gesto eroico un ufficiale originario di Massa Lubrense, Giuseppe Ruocco.

Il fatto è accaduto nel porto di Ocean Bay, alle Bahamas, mentre erano in corso le operazioni di sbarco dalla nave da crociera Msc Meraviglia. La turista è finita in mare nello stretto corridoio che separa la nave dalla banchina, per poi essere salvata dall'ufficiale napoletano.

"Sono rimasto commosso dal gesto del nostro concittadino Giuseppe Ruocco, un ufficiale della Msc che alle Bahamas ha salvato la vita ad una turista caduta in mare tra la banchina del porto e la Msc Meraviglia. Un gesto che fa onore a Giuseppe e che ci riempie di orgoglio come cittadini di Massa Lubrense. Non conosco personalmente il giovane ufficiale, ma conosco molto bene l’intera famiglia. Da generazioni sono persone perbene e di sani principi, a partire da suo nonno che si chiamava proprio Giuseppe. La nostra è una terra di grande tradizione marinara che ha nella Msc persone di punta all’interno della compagnia e valenti ufficiali sia di macchina che di coperta come Giuseppe Ruocco", scrive in un post sui social il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Dell'episodio ne ha parlato anche "Sorrento e Dintorni": "Coraggio e prontezza di riflessi hanno scongiurato che la caduta in mare di una crocierista finisse in tragedia. È successo nel porto di Ocean Bay, alle Bahamas, mentre erano in corso le operazioni di sbarco dalla nave da crociera Msc Meraviglia. Una turista è finita in mare nello stretto corridoio che separa la nave dalla banchina. Senza pensarci un attimo l’ufficiale Giuseppe Ruocco, di Massa Lubrense, si è tuffato dall’imbarcazione per raggiungere la donna che, tra l’altro, non sapeva nuotare e l’ha sostenuta a galla, trascinandola verso la poppa per consentire l’arrivo dei soccorsi. Le urla di terrore da parte del marito e dei figli che hanno assistito alla scena si sono poi tramutate in un lungo applauso per il giovane ufficiale. Il coraggioso gesto di Giuseppe non è passato inosservato agli occhi dei vertici Msc, che l’hanno ufficialmente definito 'l’eroe della Meraviglia'".