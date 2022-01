Troppi dipendenti positivi al Covid, uffici comunali chiusi a Torre del Greco

A Torre del Greco diversi uffici comunali resteranno chiusi per l'emergenza Covid. È lo stesso comune a renderlo noto e a specificare che ci saranno conseguentemente "disagi sia per le attività allo sportello, sia per le informazioni a mezzo telefonico e telematico".

Nella giornata di oggi, in particolare, resterà interdetto alla cittadinanza lo sportello di emissione delle carte di identità, con conseguente slittamento delle prenotazioni a far data dalla prossima settimana.

Il personale è ridotto a causa di numerosi dipendenti positivi al Coronavirus o in quarantena. A Torre del Greco nell'ultima settimana il trend dei contagi è stato in forte risalita, con un picco di oltre 300 casi registrati nella sola giornata del 4 gennaio.