L'agonia nel dirupo, l'ipotesi violenze: convalidato il fermo del compagno di Marta Maria

È stato convalidato il fermo del compagno 40enne di Marta Maria Ohryzko, la donna trovata morta a Ischia. L'uomo, cittadino russo, è stato trasferito in carcere.

Nella giornata di ieri, dopo 48 ore di indagini, l'omo era stato fermato dai carabinieri.

La 33enne ucraina era stata trovata morta domenica mattina in una scarpata nella zona di via Vatoliere, non lontano dalla roulotte in cui abitava insieme all'uomo. Sul corpo sono state riscontrate lesioni che potrebbero essere state frutto della caduta ma anche di precedenti percosse .

Era stato lo stesso convivente a denunciare la scomparsa di Marta Maria Ohryzko. La donna era in realtà morta dopo un'agonia durata diverse ore, nel corso delle quali aveva inutilmente chiesto più volte aiuto via telefono - con messaggi e telefonate - proprio al compagno.

Per ora l'accusa nei confronti del 40enne è di maltrattamenti, ma la sua situazione potrebbe diventare ancora più grave.