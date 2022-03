Ucraina, giornalisti salvati da un tatuaggio di Maradona: "È stata la Mano di Dio"

Sta facendo il giro del mondo la storia del giornalista cileno Daniel Matamala e della sua squadra di Telefe Noticias. Il gruppo, inviato in Ucraina per documentare l'attuale guerra, ha passato un momento difficile dopo che la Polizia locale li ha fermati per un controllo.

A salvarli, così come racconta Matamala, sarebbe stato un tatuaggio di Maradona che, uno degli operatori, ha sul polpaccio.“Oggi, a uno dei controlli stradali, la polizia ha sequestrato i nostri documenti, macchine fotografiche, telefoni e ci ha scortato alla stazione di polizia. I primi interrogatori sono stati tesi", ha spiegato il giornalista.

"Uno degli agenti di polizia ha visto i passaporti dei miei colleghi argentini e ha detto due parole che abbiamo capito: “Messi” e “Maradona. Lì è cambiato tutto. Il nostro grande cameraman ha mostrato di avere un tatuaggio di Diego Maradona sul polpaccio. L’atmosfera è cambiata molto e grazie alla mano di Dio e al calcio siamo riusciti ad uscire da quella situazione e ad arrivare a destinazione senza problemi", ha detto ancora.

"La mano di Dio ci ha salvati. Anche nelle situazioni belliche, di guerra, ci sono anche momenti di un po’ più di relax”, ha concluso.