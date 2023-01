Agguato nel ristorante davanti ai clienti: ucciso Enzuccio o pittore

Sembrava un pranzo come tanti, quello dei clienti del ristorante Gaetano e Teresa a Melito di Napoli, tra vico Rossi e via Lavinaio, fino al momento in cui i killer, poco prima delle ore 13.00, hanno fatto il loro ingresso nel locale, raggiunto con uno scooter. Sono andati dritti verso Vincenzo Nappi, pregiudicato, ritenuto dagli inquirenti legato al clan Amato-Pagano, esplodendo una serie di colpi di arma da fuoco, mentre era a tavola con amici. Per Enzuccio o pittore, come era soprannominato, non c'è stato niente da fare.

Indagini in corso

La gente terrorizzata è fuggita dal ristorante e solo per caso nessuno è rimasto ferito dalla raffica di 10 colpi di pistola degli autori del raid. I carabinieri della compagnia di Marano intervenuti nel locale per i rilievi sono al lavoro per risalire all'identità dei killer del 57enne.