Omicidio a pochi passi dalla farmacia: la vittima aveva già subito un agguato

Nuovo agguato a Napoli, nel quartiere Ponticelli. La vittima è Federico Vanacore. Il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistole - verso le 16,30 di oggi - mentre era a bordo della sua auto in viale Margherita, nei pressi della farmacia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane già non c'era più nulla da fare. Immediato l'intervento anche dei Carabinieri che hanno limitato l'accesso alla zona per i rilievi del caso e avviato le indagini.

Aveva già subito un agguato

Federico Vanacore è stato protagonista di un altro agguato alcuni mesi fa. Lo scorso 20 novembre, infatti, Vanacore era stato raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe mentre si trovava al Rione Traiano. in quel caso il 33enne se la cavò con qualche giorno di prognosi.