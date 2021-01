Ucciso da una coltellata al petto: fermato il figlio della compagna

Novità importanti su Luciano Caronte, 60enne di Bacoli trovato senza vita a Bacoli nell'appartamento in cui viveva in via Roma. I carabinieri della stazione di Bacoli hanno eseguito nella notte un fermo di indiziato di delitto - emesso dal Pubblico Ministero - per omicidio aggravato nei confronti di un 30enne operaio incensurato, affetto da disturbi psicotici.

L'uomo è accusato di aver inferto una ferita fatale al petto del compagno della madre, utilizzando probabilmente un coltello da cucina.

"Città sconvolta"

"Bacoli si stringe forte ai familiari dell’uomo che, quest’oggi, è morto a seguito di un tragico episodio di cronaca che ha sconvolto la nostra città. Sono certo che le forze dell’ordine e la magistratura, che ringrazio per il pronto intervento, sapranno fare luce su quanto accaduto. Adesso è il momento del rispetto, della sofferenza, della preghiera. È il momento del silenzio", è il commento di Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli sull'accaduto.