Agguato in un appartamento, due i morti: il primo freddato sull'uscio di casa

Sono Carlo Esposito, 29 anni e Antimo Imperatore, 56 anni, le vittime del duplice omicidio avvenuto questa mattina in via Eugenio Montale a Ponticelli, nel rione Fiat, nei pressi dell'Abc. Uno dei due è stato freddato sull'uscio di casa. Secondo quanto accertato dai carabinieri Esposito sarebbe ritenuto vicino al clan De Micco-De Martino, mentre Imperatore era in casa, al piano terra, per dei lavori di manutenzione (per installare una zanzariera) e si sarebbe trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. "Mio marito era lì per lavoro. Con la camorra non c'entra niente", le parole della moglie di Imperatore.

"Massacrati a colpi di pistola"

“Due persone massacrate a colpi di pistola dai killer del clan che scuotono ancora di più residenti e commercianti obbligati a vivere in un perenne coprifuoco tra omicidi, stese e attentati dinamitardi. Si tratta dell'ennesimo fatto di sangue che si è verificato a poche ore dall'arresto del boss Emmanuel De Luca Bossa e di altre tre persone, tra cui un minorenne irreperibile, per aver effettuato ad inizio luglio una 'stesa' in viale Margherita a Ponticelli e minacciato in un altro episodio con una mitraglietta Skorpio dei poliziotti. Siamo stanchi di ripeterlo: il debordare della violenza a Napoli deve diventare questione nazionale. È minacciata la convivenza civile e l'incolumità pubblica. A Napoli, in questo momento, potrebbe accadere di tutto. È vero, c'è forte attenzione da parte del ministro dell'Interno, sono stati inviati più poliziotti e rinforzi a Napoli. C'è un grande lavoro della magistratura e di tutte le forze dell'ordine. Ma tutto questo non basta. Lo Stato deve fare di più, intervenire a 360 gradi: mettere mano al disastro sociale, educativo, culturale di intere generazioni lasciate allo sbando e disponibili ad ingrossare le fila del sistema criminale. Ogni anno oltre seimila minori entrano nel circuito carcerario per reati commessi, figli di camorra, in maggioranza recidivi. Al contrario, ce lo dice l'Istat, tanti giovani napoletani e campani preferiscono andare via, scappare e costruire altrove il proprio futuro. Bisogna fare presto, Napoli va disarmata”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo.

"Più uomini e risorse sul territorio"

"Dopo gli spari a viale margherita e le bombe di Barra. Siamo in guerra è pare nessuno se ne renda conto. La camorra spara mentre chiudiamo biblioteche, spazi culturali e non si trovano risorse per la caserma dei carabinieri a piazza Bisignano perdendo quelli previsti per Villa Salvetti. Combattiamo a mani nude contro due nemici: la camorra e l'indifferenza dello Stato che si fa vivo solo per far rispettare la burocrazia ma non presidia il territorio. Ora è piú che mai opportuno dare un segnale di presenza e compattezza. Chiederò un consiglio monotematico in piazza E. Sandomenico sulla legalità aperto alla cittá invitando il sindaco e il prefetto. Più uomini e più risorse per i progetti di affido degli spazi che se chiusi spingono le nuove generazioni tra le braccia della camorra. Ora basta la misura e colma", denuncia Patrizio Gragnano, consigliere Municipalitá 6 di Napoli.

Stesa a Ponticelli, quattro fermi

In quattro, tra cui un minore, in sella a potenti scooter e in pieno giorno, seminarono il panico tra i passanti in quella zona del quartiere Ponticelli di Napoli ritenuto sotto l'influenza criminale della famiglia malavitosa rivale dei De Micco, contro la quale sono in guerra. Tra questi Emmanuel De Luca Bossa, 23 anni, elemento di vertice dell'omonimo clan, recentemente messo in libertà (lo scorso 18 giugno) tra le quattro persone nei confronti delle quali la DDA di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo. Il decreto è stato notificato solo ai maggiorenni del gruppo dai carabinieri: del minore, infatti, al momento non c'è traccia.